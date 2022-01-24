Байконур, Казахстан, , 12:12 — REGNUM В Байконуре с 24 января отменили повышенный «синий» уровень террористической опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Улица Юрия Гагарина в Байконуре (сс) Георгий Долгопский

Сообщается, что правоохранительные органы устранили террористическую угрозу. Особый режим действовал с 7 января.

«Нам удалось сохранить безопасность байконурцев и космодрома. Сейчас важно спокойно подготовиться к началу пусковой кампании этого года», — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

Он сообщил, что очередной запуск ракеты на космодроме «Байконур» запланирован на 15 февраля.

Напомним, в Байконуре объявили повышенный уровень террористической опасности 7 января в связи с массовыми беспорядками в Казахстане. 19 января режим продлили до 3 февраля, но потом было принято решения отменить режим досрочно.

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