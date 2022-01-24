Ростов-на-Дону, 24 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Болельщики футбольного клуба «Ростов» взбунтовались из-за закона о Fan ID и единогласно приняли решение отказаться от посещения спортивных мероприятий, на которых будет введён так называемый «паспорта болельщика».

Fc-rostov.ru Болельщики

«Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля. На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр», — сказано в обращении болельщиков жёлто-синих.

При этом футбольные фанаты продолжат поддерживать команду всеми доступными способами.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика» (Fan ID). Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Аналогичный документ использовался при проведении чемпионата мира в России в 2018 году.