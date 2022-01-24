Москва, 24 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Центральный аппарат Минприроды РФ переводит на удалённый формат работы половину сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Удаленная работа

«На дистанционную работу в центральном аппарате Минприроды переводится 188 человек из 11 департаментов. Это половина сотрудников министерства», — отметили в пресс-службе Минприроды.

В министерстве также подчеркнули, что подобный формат осуществления деятельности ведомства никак не повлияет на выполнение задач сотрудников, поскольку все они будут находиться на связи, а совещания и встречи будут проходить по видеосвязи.