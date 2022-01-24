Москва, , 13:08 — REGNUM Жители Украины не доверяют власти, и призывы Владимира Зеленского способны вызвать у них лишь панику. Об этом 24 января ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Пустые полки в супермаркете Andrew Butko

«Бегущий генерал в мирное время вызывает смех, в военное время — панику», — так шутят сами генералы. Действия и слова Зеленского вызывают и смех, и панику одновременно», — заявил эксперт.

Ведь он ещё вчера убеждал всех никуда не бежать — не скупать сахар, гречку, спички, заявлял, что никакой «агрессии» не будет, напомнил политолог.

На следующий день Владимир Зеленский подпевал уже в общем хоре «Свидетелей будущего вторжения России» и убеждал, в первую очередь сам себя, — «Я знаю, что все будут защищать нашу страну… Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает, Россия пострадает, пострадают соседние с Украиной европейские страны», сыронизировал эксперт.

«Украинцы — люди тренированные и опытны, они знают — если убеждают, что все будет хорошо, то быть беде. А если беду пророчат, то будет катастрофа» — заключил Дудчак.

Напомним, что после призыва президента Владимир Зеленского не закупать продукты впрок, жители Киева начали массово скупать продовольствие, что проиллюстрировал фотографиями пустых полок из супермаркета «Новус» один из депутатов Рады.