Москва, 24 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Инициативу ВОЗ об отмене коронавирусные ограничений на международные поездки поддерживают 53% жителей России. Против — 26%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

(сс) Vidar Nordli-Mathisen Туристы

Больше сторонников инициативы ВОЗ среди мужчин, чем среди женщин — 54% против 50% и людей до 34 (57%). Также одобряют инициативу респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (60%).

Как только снимут коронавирусные запреты и откроют границы, граждане РФ планируют поехать в Италию (6%), Испанию, Таиланд (по 4%), Египет, Турцию (по 3%), Грецию, Чехию, Китай, США (по 2%), Финляндию, Францию, Германию (по 15).

Опрос проведён 20−21 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 387 населенных пунктах.

Как сообщает ИА REGNUM, ВОЗ рекомендовала отменить коронавирусные ограничения на международные поездки для снижения уровня экономического и социального стресса, который переживают страны.

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