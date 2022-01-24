Москва, 24 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Высказывание Центробанка о запрете в РФ криптовалюты немного удивительное, хотя и предсказуемое, потому что все крупные страны, включая Китай и США, идут по пути запрета майнинга криптовалюты на их территории. Об этом ИА REGNUM заявил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Сейчас мир разделился на две части: одни в лице крупных государств выступают против криптовалюты; другие, чаще всего небольшие страны, относятся к ней скорее положительно. Так, Сальвадор уже признал криптовалюты, и в этом году это должны сделать еще несколько стран. При этом есть и третья сторона — это бизнес, который не против этой валюты или даже выступают за нее. Победит в этом противостоянии все равно криптовалюта, так как это естественное развитие мира», — отметил эксперт.

По его мнению, заявления регулятора приведет к падению стоимости криптовалюты, но пока оно будет не таким существенным — более сильное влияние на нее окажет реализация мер по ограничению майнинга на территории России. «Указание же на возможность покупки криптовалюты в других странах выводит эту деятельность за пределы России, что вряд ли можно оценивать позитивно, так как это ограничение возможностей рынка в зарабатывании денег. И лучше было бы регулирование этой сферы, отслеживание тех, кто занимается майнингом, и установление стоимости за эту деятельность в части использования энергии. Дальнейшее же развитие ситуации будет зависеть в том числе и от реакции общественности на такое решение», — добавил Ткаченко.