Новокузнецк, Кемеровская область, 24 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом четырех человек, в числе которых три ребёнка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Дровяная печь

В ведомстве рассказали, что накануне вечером, 23 января, поступило сообщение, что в Новокузнецке в частном доме обнаружены тела 10-летнего и 3-летнего мальчиков, 7-летней девочки и 44-летнего мужчины. Кроме того с признаками отравления угарным газом была госпитализирована 31-летняя женщина.

О том, что из дома, в котором проживает многодетная семья, несколько дней никто не выходит, в службу экстренного реагирования «112» сообщили соседи.

«Установлено, что в доме печное отопление, в корпусе печи имеются трещины, что могло способствовать распространению продуктов горения. В ходе предварительного следствия назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти потерпевших, пожарно-техническая по определению источника задымления», — уточнили в СКР.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».