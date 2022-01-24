Орел, , 12:07 — REGNUM Обыски по месту жительства и работы советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева в связи с подозрениями в причастности к хищениям бюджетных средств при реконструкции мостов проведены 24 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Сергей Лежнев Цитата из видео на YouTube

Как сообщается, ход расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле, обсуждался на координационном совещании под председательством прокурора Орловской области.

«Участники совещания отметили, что в ходе расследования уголовного дела усматривается возможная причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию мостов в г. Орле и моста в Ливенском районе, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц», — говорится в сообщении прокуратуры.

24 января в Орле и Белгороде были проведены обыски по более чем 10 адресам, в том числе по месту работы и жительства Лежнева и его окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лежнев, ранее получивший известность как блогер и гражданский активист из Белгорода, получил пост советника губернатора Орловской области буквально через несколько дней после назначений врио главы региона Андрея Клычкова в октябре 2017 года. С тех пор Лежнев неоднократно оказывался в центре скандалов и конфликтов уже с орловскими активистами.

Добавим, что контракт на реконструкцию Красного моста в Орле был заключен в 2020 году, изначальном сроком завершения работ назывался ноябрь 2022 года. В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле. А в начале января стало известно, что на реконструкцию Красного моста выделят ещё 1,3 млрд рублей.