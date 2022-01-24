Афины , 24 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Снижение налогового бремени на домохозяйства и предприятия было центральным приоритетом правительства Греции с самого начала его правления. Об этом заявил министр финансовстраны Христос Стайкурас Афинско-Македонскому информационному агентству 23 января.

Greek Government Христос Стайкурас

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По его словам, в министерстве финансов уже началось обсуждение вопроса о том, чтобы сделать постоянными налоговые льготы, введенные на 2022 год, такие как снижение НДС на рестораны, транспорт, туризм, «замораживание» сбора солидарности в частном секторе и сокращение взносов на социальное обеспечение.

Однако для того, чтобы такое произошло, финансовые условия должны позволять это.

Стайкурас подчеркнул, что это правительство доказало: оно снижает налоги, и его цель — продолжать это делать. «В зависимости от созданного фискального пространства, в будущем мы приступим к новым снижениям налогов, что еще больше увеличит располагаемый доход граждан», — сказал министр.