Челябинск, , 12:07 — REGNUM В Челябинске под суд отданы 18-летняя наркоторговка и её 17-летний подельник. Об этом сообщает областное управление СКР.

Нет наркотикам

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По данным следствия, в октябре они приобрели более 800 граммов нарковещества. После этого они пытались торговать наркотиком, но их поймали полицейские.

Обвиняемым вменяют часть 5 статьи 228.1 УК РФ, предусматривающей ответственность незаконный сбыт наркотических средств. По этому пункту наркоторговцам грозит от 15 до 20 лет заключения. Впрочем, скорее всего суд учтёт несовершеннолетний возраст и назначенный срок будет меньше.