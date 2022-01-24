Мехико, 24 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Мексиканская миграционная служба задержала 22 января фальшивую машину скорой помощи, в которой находились 28 мигрантов из Никарагуа, направлявшихся в США. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

Paul Sullivan Скорая помощь. Мексика

Машина скорой помощи, предположительно принадлежавшая Мексиканскому институту социального обеспечения IMSS, и её водитель были задержаны, после чего власти установили, что ни автомобиль, ни водитель никак не связаны с IMSS. Внутри находились пятеро мужчин, 14 женщин и девять несовершеннолетних.

Всего за прошедшие выходные мексиканские власти задержали 65 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, 41 из которых являются гражданами Никарагуа, 15 — гражданами Гондураса, четверо — сальвадорцами и трое — глажданами Мексики.