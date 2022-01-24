Белокуриха, Алтайский край, , 12:04 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о спасении людей на пожаре в Белокурихе. Инцедернт произошёл сегодня, 24 января, в одной из квартир 5-этажного жилого дома по улице Партизанская.

В Белокурихе на пожаре спасены люди МЧС

На момент прибытия спасателей был виден дым из окна на втором этаже. Подразделения 6 пожарно-спасательного отряда немедленно приступили к спасению людей. В результате из опасной зоны спасены шесть человек (в том числе трое детей). Благодаря оперативной работе бойцов пожар был ликвидирован на ранней стадии, огонь не успел распространиться.

Площадь пожара составила не более 3 кв.м. По предварительной информации, причина произошедшего — короткое замыкание в электроплите.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Барнауле пришлось эвакуировать 15 человек из-за пожара.

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