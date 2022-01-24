Джакарта, , 12:02 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан заявил, что правительство согласовало график проведения всеобщих выборов, которые состоятся 14 февраля 2024 года, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

На предстоящих выборах 2024 года жители Индонезии выберут депутатов в палаты парламента, региональных и муниципальных чиновников, а также президента и вице-президента страны. Выборы пройдут в один день.

Власти Индонезии также обсудили вариант проведения выборов 21 февраля 2024 года и 27 ноября 2024 года. Однако правительство предложило перенести выборы на 15 мая 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, управление здравоохранения Индонезии расследует причину смерти ребенка после вакцинации от коронавируса.

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