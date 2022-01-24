Москва, , 12:54 — REGNUM Жители Украины воспринимают заявления властей с точностью до наоборот. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 24 января высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

«Жители Украины не верят собственной власти. И не раз наступали на грабли, идя у неё у поводу. Потому и знают, что если сегодня президент говорит о том, что все хорошо, то завтра будет кризис», — заявил эксперт.

По мнению политолога, граждане Украины воспринимают заявления властей ровно наоборот. Если президент говорит, что войны не будет, значит, она скоро может начаться. В этом и кроются причины паники, уверен Бредихин.

«Начали с магазинов, но вполне возможен и массовый выезд из страны, притом не на запад, а в Россию. Готовимся к новой миграционной волне. Такое «экономическое процветание», которое обещал Зеленский, украинцам не нужно» — заключил эксперт.

Напомним, что после заявлений и просьб президента Украины Владимира Зеленского к гражданам не поддаваться панике и не скупать продовольствие, киевляне начали сметать продукты в магазинах, что продемонстрировал один из депутатов в своей соцсети рядом фотографий пустых полок супермаркетов.