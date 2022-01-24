Уфа, 24 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Оставшийся без лицензии в 2019 году «Роскомснаббанк» в один день подал восемь банкротных исков к компаниям из Башкирии. Все заявления поступили в базу арбитража республики 24 января 2022 года, но дела к производству пока не приняты, передаёт ИА REGNUM.

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Среди тех, кто в этот день получил исковые претензии от банка, — ООО «Научно-исследовательский проектный институт «Нефти и газа», ООО «Промсвязь», ООО «Альбион», ООО «Вектор», ООО «Фаворит», ООО «Стройгарант», ООО «Конкорд» и ООО «Торговый дом Алмаз». Компании работают в разных сферах экономики. Сумма претензий не сообщается.

Это не первая серия исков о несостоятельности, поданных банком в 2022 году. Например, 18 января в базу поступило девять исков, 12 января — семь исков, а 11 января — сразу 40 заявлений.

Напомним, лицензию у «Роскомснаббанка» отозвали 7 марта 2019 года, когда он по размеру активов входил в топ-150. На тот момент банк был аффилирован с уфимским бизнесменом Фаннуром Нургалиевым и главой правления Флюром Галлямовым.