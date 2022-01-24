Екатеринбург, 24 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появится скульптура атланта, держащего небоскреб. Ее установят ко Дню строителя, 18 августа. Об этом сообщили журналистам в Уральском объединении строителей.

Гверчино. Атлант. 1645

Шестиметровая композиция будет включать фигуру атланта, здание небоскреба и два обрамления с отпечатками рук. Горожане смогут зажечь свет в окнах небоскреба на плечах атланта. Для этого им необходимо будет приложить ладони одновременно к двум отпечаткам. Осветить здание смогут минимум два человека.

Место появления памятника пока не определили. Это предлагают сделать екатеринбуржцам в сообществах в социальных сетях, посвященных проекту. Горожане смогут предложить место, где хотят видеть новую скульптуру. После этого администрация города и создатели композиции сформируют карту локаций для народного голосования.