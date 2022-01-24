Тбилиси, , 11:57 — REGNUM В Грузии четыре министра заразились коронавирусом. Об этом 24 января сообщает «Общественное телевидение», ссылаясь на данные администрации правительства.

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По данным журналистов, SARS-CoV-2 выявили у главы минобороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, министра образования республики Михаила Чхенкели, министра окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили, а также у главы минрегион развития Ираклия Карселадзе.

О состоянии здоровья указанных министров не сообщается. Все они не пришли сегодня, 24 января, на заседание правительства.

Стоит отметить, что в апреле 2021 года коронавирусом заразился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. У него заболевание прошло в лёгкой форме.

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