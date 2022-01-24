Барнаул, 24 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. И.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Игорю Колесниченко поручено возбудить уголовное дело по факту обнародованной в СМИ информации об издевательствах над малолетним ребенком, которого, как сообщается, родители выгоняют на улицу без одежды. Об этом сказано 24 января ы официальном сообщении СКР.

Ребенок

Также глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт доклада о сложившейся ситуации. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Как сообщало ИА REGNUM, издевательские методы воспитания применяет семья из села Селезнево Шелаболихинского района. Ранее социальных сетях привилось видео с плачущим у частного дома и абсолютно голым мальчиком, которого родители выгнали на мороз.

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