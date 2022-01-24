Чебоксары, 24 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Глава ГИБДД по Чувашии Владимир Романов предложил администрации Чебоксар пересмотреть условия эвакуации транспортных средств. Речь идёт об использовании более мощных машин для эвакуации брошенных под знаками внедорожников, мешающих уборке снега. Об этом руководитель заявил 24 января на планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В ходе обсуждения ситуации на дорогах, глава ГИБДД по Чувашии Владимир Романов доложил, что ведомство работает с руководителями муниципальных образований и выразил обеспокоенность обстановкой в Чебоксарах.

«В Чебоксарах у нас идёт рост ДТП по всем направлениям, с участием даже детей, нетрезвых водителей и пешеходов. Это говорит об уровне зимнего содержания дорог.[…] Проблемными остаются выезды из дворов и состояние пешеходных дорожек, где видимость нулевая — в результате имеем наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. В этом направлении одними предписаниями всё не решим», — сказал Владимир Романов.

Он также подчеркнул, что нужно «срочно принять» по ликвидации очагов аварийности не только городу Чебоксары, но и Новочебоксарску.

«И Госавтоинспекция готова обеспечить, сопровождать дорожную технику в случае осложнения обстановки. Такой опыт у нас имеется. Мы даже можем принимать участие в эвакуации транспортных средств, брошенных под знаками, — это легковой транспорт. Но эвакуаторы в городе Чебоксары работают по новым требованиям, хотя [по факту] они могут эвакуировать большее количество транспортных средств. Поэтому обращаюсь к руководству администрации города Чебоксары: давайте пересмотрим. […] Чтобы использовали более мощные эвакуаторы, которые могут и джипы эвакуировать. Владельцы просто оставляют транспортные средства и мешают уборке снега», — сказал руководитель ГИБДД Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Ульяновске сотрудники ГИБДД помогают дорожникам в расчистке снега: в середине января 2022 года Заволжском районе Ульяновске началась эвакуация автомобилей, которые мешают расчистке заснеженных центральных дорог.