В ГИБДД Чувашии предложили эвакуировать машины, мешающие уборке снега
Чебоксары, 24 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Глава ГИБДД по Чувашии Владимир Романов предложил администрации Чебоксар пересмотреть условия эвакуации транспортных средств. Речь идёт об использовании более мощных машин для эвакуации брошенных под знаками внедорожников, мешающих уборке снега. Об этом руководитель заявил 24 января на планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В ходе обсуждения ситуации на дорогах, глава ГИБДД по Чувашии Владимир Романов доложил, что ведомство работает с руководителями муниципальных образований и выразил обеспокоенность обстановкой в Чебоксарах.
Он также подчеркнул, что нужно «срочно принять» по ликвидации очагов аварийности не только городу Чебоксары, но и Новочебоксарску.
Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Ульяновске сотрудники ГИБДД помогают дорожникам в расчистке снега: в середине января 2022 года Заволжском районе Ульяновске началась эвакуация автомобилей, которые мешают расчистке заснеженных центральных дорог.