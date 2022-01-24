Сидней, Австралия, 24 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. По оценкам правительства Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии), в штате будет наблюдаться «небольшой всплеск» числа случаев заражения коронавирусом, когда в скором времени дети вернутся в школы в рамках начала учебного года. Однако в настоящее время в Новом Южном Уэльсе наблюдаются все признаки стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом 24 января сообщил телеканал Nine News.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Премьер-министр Нового Южного УэльсаДоминик Перротте, выступая на пресс-конференции, заявил, что несмотря на некоторые опасения со стороны родителей и учителей, учебный год начнется безопасно как для детей, так и педагогов.

23 января пять миллионов экспресс-тестов на антитела к коронавирусу были доставлены в школы по всему штату в рамках подготовки к возобновлению занятий, отметил Перротте, сравнив это с проведением «военной операции».

По его словам, более 5 000 детсадов также будут иметь доступ к ковид-тестам.

Сейчас в Новом Южной Уэльса 82,7% детей в возрасте 12−15 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 78,4% — считаются полностью привитыми.