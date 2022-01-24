Москва, , 11:53 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ситуацию по проводимой проверке в Северной Осетии, где в роддоме за несколько месяцев скончались восемь рожениц.

Больница Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Все случаи смерти беременных произошли в Правобережной районной больнице в период с сентября по декабрь 2021 года. По данным фактам была организована доследственная проверка Следственного комитета.

Бастрыкин потребовал от главы республиканского управления СК России по РСО-Алании Валерия Устова доложить о ходе проведения проверочных мероприятий. Он также поручил установить причины гибели женщин и доложить о принимаемых СК мерах в сложившейся ситуации.

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Напомним, ранее по фактам гибели пациенток в Правобережной районной больнице была организована проверка Росздравнадзора. По данным ведомства, за четыре месяца 2021 года в лечебной организации было зарегистрировано восемь смертей беременных женщин, в том числе шесть случаев гибели пациенток с COVID-19.