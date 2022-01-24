Ярославский горизбирком возглавит советник мэра
Ярославль, 24 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Избирательную комиссию Ярославля возглавит Андрей Бурьяноватый, занимающий сейчас должность советника мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.
Прежний председатель избирательной комиссии Оксана Каменецкая покинула свой пост по собственному желанию. Она переходит на другую работу.
Кандидатуру Андрея Бурьяноватого предложит избирательная комиссия региона. Бурьяноватый возглавлял горизбирком в течение многих лет, а в 2019 году покинул эту должность по предложению мэра Владимира Волкова, позвавшего его на пост советника.
Должность главы горизбиркома является важной один раз в пять лет — во время избирательной кампании в муниципалитет. Других выборов комиссия не проводит (прямых выборов мэра в Ярославле нет). Ближайшие выборы депутатов муниципалитета состоятся в 2022 году в Единый день голосования.