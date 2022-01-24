Ярославль, 24 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Избирательную комиссию Ярославля возглавит Андрей Бурьяноватый, занимающий сейчас должность советника мэра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

Избирательная комиссия города Ярославля

Прежний председатель избирательной комиссии Оксана Каменецкая покинула свой пост по собственному желанию. Она переходит на другую работу.

Кандидатуру Андрея Бурьяноватого предложит избирательная комиссия региона. Бурьяноватый возглавлял горизбирком в течение многих лет, а в 2019 году покинул эту должность по предложению мэра Владимира Волкова, позвавшего его на пост советника.

Должность главы горизбиркома является важной один раз в пять лет — во время избирательной кампании в муниципалитет. Других выборов комиссия не проводит (прямых выборов мэра в Ярославле нет). Ближайшие выборы депутатов муниципалитета состоятся в 2022 году в Единый день голосования.