Магнитогорск, Челябинская область, , 11:52 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие в отношении бригадира одного из муниципальных учреждений Магнитогорска. Ему вменяют получение взятки и мелкое взяточничество, сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

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По данным следствия, этот гражданин получил более 250 тыс. рублей. Взяткодателями являлись лица, осуждённые к исправительным работам в этой организации. Всего установлена причастность обвиняемого к 17 преступным эпизодам.

Преступление выявили сотрудники полиции. Материалы дела направлены в суд.