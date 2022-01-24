Бригадира челябинского учреждения будут судить за коррупцию
Магнитогорск, Челябинская область, 24 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие в отношении бригадира одного из муниципальных учреждений Магнитогорска. Ему вменяют получение взятки и мелкое взяточничество, сообщает областное управление СКР.
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Следственный комитет
По данным следствия, этот гражданин получил более 250 тыс. рублей. Взяткодателями являлись лица, осуждённые к исправительным работам в этой организации. Всего установлена причастность обвиняемого к 17 преступным эпизодам.
Преступление выявили сотрудники полиции. Материалы дела направлены в суд.