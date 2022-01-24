Магнитогорск, Челябинская область, 24 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие в отношении бригадира одного из муниципальных учреждений Магнитогорска. Ему вменяют получение взятки и мелкое взяточничество, сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, этот гражданин получил более 250 тыс. рублей. Взяткодателями являлись лица, осуждённые к исправительным работам в этой организации. Всего установлена причастность обвиняемого к 17 преступным эпизодам.

Преступление выявили сотрудники полиции. Материалы дела направлены в суд.