Мельбурн, Австралия, , 12:08 — REGNUM Четыре взрослых акулы были замечены возле пляжа Сорренто, расположенного в Виктории (юго-восток Австралии). Одна из них была запечатлена на видео местными спасателями, которые на вертолете вылетели на место обнаружения морских хищников. Об этом 24 декабря сообщил телеканал Nine News.

Акула в воде (сс) bluegroper

Первое сообщение в спасательные службы поступило от гражданина, позвонившего в полицию штата Виктория. Затем полицейские связались со спасателями и попросили тех обследовать местность.

Вылетевшие работники спасательных служб обнаружили четыре акулы, длина которых достигала 2—2,5 метра.

Отмечается, что в момент обнаружения акул купающихся граждан в том районе не было.