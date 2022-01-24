Мельбурн, Австралия, 24 января 2022, 12:08 — REGNUM Четыре взрослых акулы были замечены возле пляжа Сорренто, расположенного в Виктории (юго-восток Австралии). Одна из них была запечатлена на видео местными спасателями, которые на вертолете вылетели на место обнаружения морских хищников. Об этом 24 декабря сообщил телеканал Nine News.
Первое сообщение в спасательные службы поступило от гражданина, позвонившего в полицию штата Виктория. Затем полицейские связались со спасателями и попросили тех обследовать местность.
Вылетевшие работники спасательных служб обнаружили четыре акулы, длина которых достигала 2—2,5 метра.
Отмечается, что в момент обнаружения акул купающихся граждан в том районе не было.