Мельбурн, Австралия, 24 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Четыре взрослых акулы были замечены возле пляжа Сорренто, расположенного в Виктории (юго-восток Австралии). Одна из них была запечатлена на видео местными спасателями, которые на вертолете вылетели на место обнаружения морских хищников. Об этом 24 декабря сообщил телеканал Nine News.

(сс) bluegroper Акула в воде

Первое сообщение в спасательные службы поступило от гражданина, позвонившего в полицию штата Виктория. Затем полицейские связались со спасателями и попросили тех обследовать местность.

Вылетевшие работники спасательных служб обнаружили четыре акулы, длина которых достигала 2—2,5 метра.

Отмечается, что в момент обнаружения акул купающихся граждан в том районе не было.