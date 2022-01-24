Москва, , 11:51 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что налоги в России платятся со средств выживания и предложили ввести «налог на олигархов».

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока у нас налоги собирают не с роскоши, а со средств выживания, платить в казну будет по-прежнему беднота и средний класс», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его убеждению, сверхбогатые прячут свои сверхдоходы так, что чиновникам просто лень их искать, да и классовая солидарность зачастую мешает.

«В России необходимо ввести «налог на олигархов», а для простых граждан налоги существенно снизить! Деньги — народу!» — отметил Журавлёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, налог на доходы с депозитов граждан, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. рублей. Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок, пишет РБК.

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