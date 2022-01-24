Луганск, , 11:50 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку к наступлению в Донбассе, для чего ими проводится усиление штурмовых групп. Об этом 24 января сообщили журналистам в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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"Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой операции объединенных сил, мероприятий по подготовке к наступлению», — сказал представитель ведомства ЛНР.

Также он уточнил, что в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были приостановлены отпуска для всего личного состава и дан приказ командирам о нахождении в пунктах временной дислокации.

Кроме того, представитель ведомства рассказал, что механики-водители и наводчики танков досрочно выписываются из госпиталей и добавил, что в танковые батальоны ВСУ прибыли комиссии из штабов бригад для контроля за подготовкой вооружения и военной техники, проверки установки элементов динамической защиты на танки, а также восполнения боеприпасов и топлива.

«Получены достоверные сведения о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки (город в нескольких километрах от Донецка под контролем Киева — Прим. ред.) 40 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании в 142-м учебно-тренировочном центре ССО», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что в настоящее время власти Украины ведут активную подготовку к наступлению в Донбассе.