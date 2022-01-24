Канберра, 24 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Профиль премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской социальной сети WeChat был заблокирован, а после переименован и дополнен сообщениями прокоммунистического содержания. Учетная запись Моррисона в WeChat, у которой 76 000 подписчиков, является основным инструментом федерального правительства для общения с австралийцами китайского происхождения. Об этом 24 января сообщил телеканал Nine News.

Wxn.qq.com Мессенджер WeChat Tencent

В описании аккаунта теперь содержится надпись, согласно которой аккаунт нацелен на «предоставление информации о жизни зарубежных китайцев в Австралии».

Канцелярия премьер-министра Австралии пыталась связаться с разработчиками приложения, чтобы восстановить доступ к учетной записи, но ответа не последовало. Журналисты пишут, что WeChat контролируется и подвергается цензуре со стороны правящей коммунистической партии Китая.

Отмечается, что австралийские политики уже призвали к бойкоту WeChat. Как пишут журналисты, аккаунт лидера оппозиции Энтони Альбаниза остался нетронутым.