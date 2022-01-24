Брюссель, 24 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не ответил на вопрос журналистов о возможном отключении России от системы банковских расчетов SWIFT, так как не понял его. Это произошло 24 января перед началом планового заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

European Parliament Жозеп Боррель

Когда Борреля спросили, «находится ли SWIFT на столе переговоров министров», глава европейской дипломатии переспросил, о чём идёт речь. Даже после того, как журналисты трижды повторили вопрос, Боррель сказал, что не понимает его.

Германская газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве страны, 17 января сообщила, что возможность отключения России от SWIFT больше не рассматривают власти ЕС и США. Вашингтон и Брюссель, отмечало издание, обсуждают возможные санкции против крупных российских банков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Австрии Александер Шалленберг накануне заявил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против РФ на случай эскалации ситуации на Украине, и «ничто не исключается из обсуждения».

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