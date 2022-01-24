Брисбен, Австралия, , 11:52 — REGNUM За последние 24 часа в Квинсленде (северо-запад Австралии) выявили 10 212 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 735 меньше, чем сутками ранее. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в штате составило 878. Об этом 24 января сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Однако, выступавший на пресс-конференции, главный санитарный врач Квинсленда доктор Джон Джеррард отметил, что снижение числа госпитализаций в районе Золотого побережья указывает на то, что штат, возможно, достиг «пика» нынешней волны.

Он добавил, что столичный Брисбен на плато пока не вышел.

«Мы достигли пика, но это еще не конец. Это не закончится как минимум еще несколько недель», — сказал Джеррард.

За минувший день в Квинсленде от COVID-19 скончались 13 человек.

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