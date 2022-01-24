Уагадугу, 24 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Военные задержали президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщает 24 января Reuters.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания) В Африке

О задержании президента проинформировали два источника в службах безопасности и один западноафриканский дипломат. По данным агентства, Каборе находится на одной из армейских баз.

В столице Буркина-Фасо Уагадугу наблюдается полная неопределенность. Мятежники требуют полностью заменить военное командование, всего их требования включают шесть пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Буркина-Фасо военные на нескольких базах подняли мятеж. Члены семьи президента покинули страну.

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