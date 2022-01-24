Уфа, 24 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Женщина пострадала после падения на нее наледи в Уфе. Об этом 24 января сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

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Вечером 23 января спасатели получили сообщение о том, что 38-летняя женщина проходила около дома № 109 по ул. Коммунистической, в какой-то момент на нее упала наледь.

Пострадавшую срочно доставили с медучреждение, там ей оказали помощь и отпустили домой.

Специалисты не смогли установить место, откуда упала наледь.

«Судя по размерам, можно предположить, что она могла быть образована на оконном отливе или коробе кондиционера», — сообщает пресс-служба.

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