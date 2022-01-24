Мельбурн, Австралия, , 11:48 — REGNUM 23 января примерно в 16:00 по местному времени полиция Мельбурна (штат Виктория, Австралия) задержала двух мужчин, которые якобы пытались украсть 14 000 наборов для проведения экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу. Об инциденте на следующей сутки сообщил телеканал Nine News.

Кража

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Арестованными оказались двое молодых людей, один из которых являлся сотрудников пункта тестирования. Прибывшие на место полицейские задержали 19-летнего парня из Гейдельберг-Хайтс и 23-летнего мужчину, прописанного в Лалоре.

Все тесты были возвращены администрации пункта тестирования. Отмечается, что целостность их упаковки не была нарушена.

Одного из задержанных отпустили, в то время как второй должен предстать перед судом в июле этого года.

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