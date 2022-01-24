Южная Корея предоставит кредит Египту в $250 млн на инфраструктурный проект
Сеул, 24 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Южная Корея предоставит Египту кредитные средства в размере $250 млн на модернизацию железных дорог. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Экспортно-импортного банка Кореи.
По их словам, помощь будет оказана через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF).
Известно, что выделенные средства будут направлены на проект по модернизации светофоров на участке Луксор — Асуанский гидроузел.
Напомним, что 20 января главы Южной Кореи и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление Египту в течение следующих пяти лет льготного кредита в размере 1 млрд на реализацию инфраструктурных проектов.
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