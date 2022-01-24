* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 24 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Баки Хаккани сообщил Деборе Лайонс, специальному посланнику ООН в Афганистане, что раздельное обучение юношей и девушек в частных университетах является хорошим примером системы образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Хаккани подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержены системе образования, основанной на «исламских и афганских ценностях», передаёт телеканал Afghanistan International TV.

Союз частных университетов недавно объявил, что девушкам не разрешается посещать университеты без хиджаба, и что студенты мужского и женского пола должны учиться в разных группах.

Министерство образования «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) процитировало сообщение Деборы Лайонс в информационном бюллетене о том, что она проведет переговоры с агентствами по оказанию помощи с целью содействия системе высшего образования Афганистана.

Министр образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также призвал ООН оказать помощь помочь в сфере образования.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, все государственные университеты и школы для девочек в ряде провинций были закрыты. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что работают над новой учебной программой, чтобы вновь открыть школы для девочек, и что образовательные учреждения, вероятно, откроются весной.