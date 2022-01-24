Москва, , 13:03 — REGNUM Глава ВМС Германии заявил о том, что Крым никогда не вернётся в состав украинского государства, исходя из реальной политики и нежелания воевать с Россией. Об этом 24 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Кай-Ахим Шёнбах Marineversteher

«Если говорить причинах якобы добровольной отставки адмирала Шёнбаха, после его громких заявлений в Индии, то для меня нет сомнений, что адмирал подал в отставку не по доброй воле, а только потому, что на него надавили», — заявил эксперт.

Другого варианта нет, считает политолог. По мнению Борисова, этом скандале есть один весьма занимательный момент, на который пока никто не обратил внимание. Громкие заявление немецкого адмирала — это вовсе не пророссийские высказывания. Адмирал Шёнбах — сторонник антикитайского курса США, он верный последователь Америки, готовый идти в фарватере натовской повестки дня, уверен эксперт.

«Если посмотреть всю его биографию и повнимательней проанализировать то, что и как он сказал в Индии, то можно сделать вывод, что адмирал прагматик, который понимает, что лучше воевать не с Россией», — полагает политолог.

По мнению Борисова, это обусловлено тем, что у Германии уже есть печальный опыт войн с Россией, да и не только у Германии

«Но немецкий адмирал не трус. Он — реалист, который оценивает, что с чисто военной точки зрения более слабое звено — это Китай, и уж если воевать за передел мирового порядка, то сначала с ним, а не с Россией» — заключил Борисов.

Напомним, что командующий военно-морскими силами Германии адмирал Кай-Ахим Шёнбах ушёл в отставку после того, как, находясь с визитом в Индии, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.