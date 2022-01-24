Канберра, , 11:47 — REGNUM 24 января медицинская страховая компания nib объявила, что отложит увеличение взносов на медицинское страхование в Австралии до сентября, чтобы оказать финансовую помощь жителям страны, борющимся с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом передает телеканал Nine News.

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Объявляя о своем решении, руководство компании пообещало, что отложит повышение своей комиссии до 1 сентября 2022 года. Первоначально было утверждено, что увеличение страховых взносов с 1 апреля в среднем составит 2,66%.

Управляющий директор nib Марк Фитцгиббон отметил, что отсрочка повышения стоимости страховки «является правильным решением», учитывая, что оказание многих медицинских услуг в настоящее время в Австралии приостановлено, чтобы избежать распространения коронавируса.

«Это очень напряженное время, и я не хочу преуменьшать финансовые потери, которые оно несет для наших клиентов», — заявил Фитцгиббон.