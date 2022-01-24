Чита, 24 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Власти Забайкалья рассказали, как идёт работа по поддержке предпринимательства, пострадавшего от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. С начала 2022 года помощь уже оказана семи предприятиям в сфере бизнеса. Общая сумма финансовых средств — 8,96 миллиона рублей.

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«Уже поддержано семь проектов. Это, как и прежде, приоритетные отрасли экономики — производство, туризм, сельское хозяйство, логистика, сервис. Отмечу, что 57% этих проектов сейчас развиваются в районах Забайкалья», — рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

В Забайкальском крае работает 34,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Благодаря этому работой обеспечены около 106 тысяч человек (22,4% в общей численности занятых в регионе).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья разработали новые меры поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса. Речь идет о снижении налоговых ставок в отдаленных районах региона и отмечен части действующих антиковидных ограничений для сфер торговли и общепита.

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