Канберра, , 11:46 — REGNUM С 24 января миллионы держателей австралийских льготных карт получат право на бесплатные экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Однако существующий спрос на них в настоящее время не может быть удовлетворен, поскольку крупные партии тестов прибудут в Австралии на следующей недели. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Отмечается, что уже к следующему понедельнику, 31 января, в страну прибудут 13 миллионов тестов.

«Еще 22 миллиона поступят в аптеки через оптовиков в первые три недели февраля», — сказал журналистам Nine News президент Аптечной ассоциации Австралии Трент Туми.

Ранее в Австралии было принято решение, согласно которому порядка 6,6 млн жителей страны смогут получить доступ к 10 экспресс-тестам в течение трех месяцев. Мера коснется держателей медицинских карт, пенсионеров, лиц с низкими доходами.

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