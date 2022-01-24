Газа, Палестина, 24 января 2022, 12:12 — REGNUM Ряд вооружённых формирований и политических партий Палестины выступили в поддержку йеменских повстанцев-хуситов, а также осудили агрессию Саудовской Аравии и ОАЭ против народа Йемена. Об этом 24 января сообщает информационное агентство Quds.
Однако, отмечают журналисты, крупнейшая палестинская группировка ХАМАС дистанцировалась от этих заявлений.
«Прозвучавшие заявления не отражают нашу позицию и нашу твердую политику невмешательства во внутренние дела других стран, дистанцирование от конфликтов и споров между ними, а также необходимость избегать всего, что могло бы разорвать единство и единство нации и нанести ущерб ее безопасности и стабильности», — сообщили в ХАМАС.