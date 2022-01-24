Газа, Палестина, , 12:12 — REGNUM Ряд вооружённых формирований и политических партий Палестины выступили в поддержку йеменских повстанцев-хуситов, а также осудили агрессию Саудовской Аравии и ОАЭ против народа Йемена. Об этом 24 января сообщает информационное агентство Quds.

Бойцы ХАМАС

Однако, отмечают журналисты, крупнейшая палестинская группировка ХАМАС дистанцировалась от этих заявлений.

«Прозвучавшие заявления не отражают нашу позицию и нашу твердую политику невмешательства во внутренние дела других стран, дистанцирование от конфликтов и споров между ними, а также необходимость избегать всего, что могло бы разорвать единство и единство нации и нанести ущерб ее безопасности и стабильности», — сообщили в ХАМАС.