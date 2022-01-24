Варшава, 24 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше задержали 87 человек, незаконного пересекавших границу республики с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 24 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Все 87 нелегальных иммигрантов задержаны. Среди них удалось установить граждан Сирии, Ирака, Кубы, Палестины, Таджикистана и Ирана», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.