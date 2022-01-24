Закаменск, Бурятия, 24 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии вынесен 32-летнему местному жителю, которого обвиняли в краже и убийстве человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР, на скамье подсудимых также оказалась его сообщница.

СУ СКР по Бурятии Нож

По данным следствия, 12 апреля обвиняемый распивал спиртное со знакомыми в гостях у потерпевшей. Во время застолья он вывел в коридор одну из собутыльниц, предложив ей похитить из холодильника продукты питания. Совершив задуманное, мужчина покинул квартиру с продуктами на сумму более 1 тыс. рублей и продал за бесценок.

Спустя месяц вор вновь пришёл к потерпевшей в гости и вновь начал распивать спиртное. На фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил хозяйку квартиры ножом.

«От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина покинул квартиру, на улице избавился от ножа, после чего скрылся. Следующим вечером тело женщины обнаружили соседи», — отметили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 29-летней сообщнице с учётом предыдущих судимостей за кражу дали 5 лет колонии общего режима.