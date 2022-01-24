Париж, 24 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Вакцинный пропуск вступает в силу во Франции в этот понедельник, 24 января, после одобрения Конституционного совета, передает BFM TV.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса во Франции

Новый пропуск заменяет предыдущий. Вакцинный пропуск позволит привитым гражданам посещать многие общественные места.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что введение вакцинного пропуска должно позволить снять большую часть принятых в стране ограничений.

По словам премьер-министра, все французы в возрасте 16 лет и старше должны пройти полную вакцинацию от коронавируса.

Внедрение пропуска должно побудить невакцинированное население Франции сделать решительный шаг. С момента объявления о введении вакцинного пропуска более миллиона жителей Франции сделали первую инъекцию вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным агентством общественного здравоохранения Франции, за сутки в стране выявили 301 614 носителей коронавируса.