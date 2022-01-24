Пенза, 24 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Пензенской области задержали 18-летнего жителя Бессоновского района, подозреваемого в покушении на убийство мальчика 2012 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

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По предварительным данным, подозреваемый нанес ребенку несколько ударов по голове кухонным топориком. Личность злоумышленника установлена благодаря совместной работе следователей и сотрудников полиции. Мужчину задержали в ночь с 23 на 24 января.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

ИА REGNUM напоминает, 20 января около 12:30 рядом с домом №2 по улице Глазунова в Пензе неизвестный напал на 10-летнего мальчика. После причиненных повреждений злоумышленник скрылся. Пострадавшего ребенка госпитализировали.

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