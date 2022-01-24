Саркисян своей отставкой избегает грядущих процессов – оппозиция Армении
Ереван, 24 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Отставка президента Армении Армена Саркисяна может быть связана с тем, что грядут новые внешнеполитические процессы, которые он желает избежать. Об этом заявил журналистам глава оппозиционной фракции «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян.
Как сообщало ИА REGNUM, решение об уходе в отставку президент Армении Армен Саркисян объяснил отсутствием у него инструмента влияния на внешнюю и внутреннюю политику в стране.
Президент Армении отметил, что реальность, в которой президент не может влиять на ключевые вопросы в стране, вопросы войны и мира, можно назвать уникальной. Саркисян констатировал, что он, как глава государства, тем не менее, не может наложить вето на законы, которые считает «нецелесообразными для страны и народа».
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