Ереван, 24 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Отставка президента Армении Армена Саркисяна может быть связана с тем, что грядут новые внешнеполитические процессы, которые он желает избежать. Об этом заявил журналистам глава оппозиционной фракции «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян.

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«Во первых, у Армена Саркисяна, как главы государства, были все полномочия для воздействия на внешние, внутренние процессы в стране, — сказал он журналистам. Саркисян не исполнил своих обязанностей. Думаю, что грядут внешние и внутренние политические процессы, в том числе и подписание некоторых документов, чего он избегает».

Как сообщало ИА REGNUM, решение об уходе в отставку президент Армении Армен Саркисян объяснил отсутствием у него инструмента влияния на внешнюю и внутреннюю политику в стране.

Президент Армении отметил, что реальность, в которой президент не может влиять на ключевые вопросы в стране, вопросы войны и мира, можно назвать уникальной. Саркисян констатировал, что он, как глава государства, тем не менее, не может наложить вето на законы, которые считает «нецелесообразными для страны и народа».

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