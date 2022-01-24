Вашингтон, 24 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Поклонник игровой «песочницы» Minecraft воссоздал в ней популярную карту из многопользовательского тактического шутера (упор в игре сделан на применение огнестрельного оружия) Valorant и приёмы персонажа Джетт. Публикацию пользователь Kurobekuro опубликовал 23 января на форуме Reddit.

Пресс-служба Riot Games Санкт-Петербург во вселенной Valorant

Геймер выложил в сеть ролик, в котором показал результат своей работы. Зрители могут видеть, как Minecraft-версия Джетт использует способности «Попутный ветер», «Буря клинков» и другие. Для реализации идеи Kurobekuro выбрал карту Haven.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фанат Minecraft сделал в реальной жизни «блюда» из существ и предметов игры. Он пояснил, что таким образом решил развлечь своего девятилетнего ребёнка.