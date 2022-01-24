Дарвин, Австралия, 24 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За минувший день в Северной территории Австралии зарегистрировано 286 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Наташа Файлс, передает телеканал Nine News.

Simon Clancy Австралия

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Министр Файлс отметила, что число случаев заражения начало стабилизироваться, однако, по ее оценкам, количество госпитализированных пациентов с коронавирусом возрастет.

«Общее количество активных случаев в регионе стабильно и составляет около 3900 … Мы справляемся с ситуацией, и нам удалось сгладить кривую в Северной территории», — рассказала журналистам глава минздрава.

В настоящее время в больницах Северной территории Австралии находятся 78 пациентов с COVID-19, при этом уровень госпитализации составляет 1,3%.

Отмечается, что австралийские военнослужащие, размещенные в регионе, помогают медикам с транспортировкой зараженных коронавирусом в больницы.