Москва, , 11:36 — REGNUM Чаще всего жители России выбирают профессию, опираясь на собственные увлечения и интересы (27%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.

За работой Цитата из к/ф «Погружение». Реж. Вим Вендерс. 2017. США — Франция — Испания

Выбирают работу по стечению обстоятельств 22% опрошенных. Для 17% главный аргумент при выборе рода занятий — оплата труда.

Ориентируются на престиж профессии и возможность карьерного роста по 15% граждан, на востребованность профессии на рынке труда — 12%.

Опрос по телефону проведен 12 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные профессиональные цели, поставленные жителями России на 2022 год, — пройти обучение, повысить квалификацию (20%) и карьерный рост (12%).

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