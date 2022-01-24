Мадрид, 24 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Власти Испании должны «немедленно приостановить» импорт сельскохозяйственной и животноводческой продукции из стран, которые не соблюдают «трудовые, экологические или качественные» нормы, предъявляемые к продукции в Испании. Об этом заявил первый замглавы ультраправой испанской партии «Голос» (Vox) Жорже Бущаде, сообщает агентство EFE.

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Соответствующее заявление политик сделал в ходе митинга одной из сельскохозяйственных ассоциаций.

Бущаде призвал сделать сельское хозяйство и животноводство «главным политическим приоритетом» в Испании.